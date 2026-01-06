Ein schwacher Start in den zweiten Handelstag des neuen Jahres für den Computerzubehör-Hersteller aus Lausanne: Am Dienstagvormittag fallen die Aktien von Logitech zwischenzeitlich um 2 Prozent auf 77,68 Franken. Gegen Mittag kosten die Titel etwas mehr mit 78,04 Franken, aber dennoch so wenig wie seit Anfang August 2025 nicht mehr.