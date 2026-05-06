Die Bank Vontobel erhöht derweil in einer ersten Reaktion das Kursziel für die Aktie auf 101 von 96 Franken und bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen übertroffen mit rekordhohen Margen und einem sehr starken Cashflow, fasst es Analyst Michael Foeth zusammen. Auch wenn die Unsicherheiten mit Blick auf die Konsumausgaben und die Geopolitik bestehen blieben, halte Logitech an seiner offensiven Strategie fest mit dem Fokus auf Innovation angesichts des Umbruchs im Markt durch KI. Unterstützt werde dies durch eine grundsolide Bilanz.