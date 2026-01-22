Eine weitere Kenngrösse, welche auf eine Unterbewertung hindeutet, ist das Verhältnis des KGV zum Ertrag auf dem investierten Kapital (ROIC). Dieses liegt bei 0,7 - KGV von 16 dividiert durch den ROIC von 28 Prozent. Der ROIC ist eine Rentabilitätskennzahl, die misst, wie effizient ein Unternehmen das gesamte Kapital einsetzt. Hierbei ist ein Wert unter 2 für eine Wachstumsaktie attraktiv. Mit einem ROIC von 28 Prozent setzt der Computerzubehörhersteller sein Kapital sehr effizient ein. Im Durchschnitt bringen es europäische Wachstumsaktien auf einen ROIC von 15 bis 20 Prozent.