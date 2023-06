Die Logitech-Titel waren vergangene Woche stark abgesackt, nachdem der langjährige CEO Bracken Darrell seinen Abgang angekündigt hatte. Von dem Rückschlag haben sich die Titel nicht erholt, vielmehr sind sie in den vergangenen Tagen weiter unter Druck gestanden. Am Mittwoch gingen die Titel bei 48,51 Franken aus dem Handel, nachdem sie am Tag vor dem überraschenden CEO-Abgang noch bei rund 58 Franken notiert hatten.