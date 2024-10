Ausblick erneut erhöht

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2024/25 hebt Logitech erneut an. So peilt die Gruppe beim Umsatz neu einen Wert von 4,39 bis 4,47 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von 2 bis 4 Prozent entspräche. Der Non-GAAP-Betriebsgewinn soll bei 720 bis 750 Millionen zu liegen kommen - ein Plus von 3 bis 7 Prozent.