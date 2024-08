Lausanne bleibt der Hauptsitz des Computerzubehörherstellers Logitech, erklärt Firmenchefin Hanneke Faber am Samstag in einem Zeitungsinterview. «Wenn schon, dann werden wir den Standort weiter stärken», sagt die Niederländerin im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende». Und sie werde auch viel Zeit in der Schweiz verbringen. Faber war zu Beginn des Jahres, als sie die CEO-Stelle antrat, zuerst nach Lausanne gezogen, ist diesen Sommer aber ins Silicon Valley umgesiedelt.