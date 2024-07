In Bezug auf die wachsende Bedeutung von KI merkte die Managerin an, dass Logitech KI-Funktionen in seine Produkte integriert, wie z.B. den AI Prompt Builder in seiner Software. «Wir fangen an, eine Schnittstelle zu den grossen Sprachmodellen zu sein», sagte sie und positionierte Logitech an der Spitze der Mensch-KI-Interaktion.