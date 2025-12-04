Besonders im Fokus bleibt China, der zweitgrösste Markt nach den USA. «Wenn man in unserem Geschäft in China nicht wettbewerbsfähig ist, ist man verloren», sagte Faber. Noch vor zwei Jahren habe Logitech dort «reihenweise Marktanteile verloren». Sie habe ein lokales Team eingesetzt, das Produkte für die Vorlieben der chinesischen Konsumenten entwickelt. Inzwischen wachse das Geschäft in der Region seit drei Quartalen um «mehr als 20 Prozent, und der Rückgang der Marktanteile ist definitiv gestoppt».