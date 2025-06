Das soll auch bei Logitech der Fall sein: «Innovation ist unser Lebenselixier», sagte Faber an einem Podiumsgespräch am Swiss Economic Forum in Interlaken. «Unsere Produkte müssen sexy und ikonisch werden, ähnlich wie bei Apple». Wie bei den Produkten von Apple braucht es laut Faber einen ​«Wow»-Faktor.