Per 6. Februar übernimmt Charles "Chuck" Boynton die Führung des Finanzbereichs im Unternehmen, wie Logitech am Montagabend mitteilte. Boynton sei ein "bewährter globaler CFO mit fundierter Erfahrung in der Consumer- und B2B-Collaboration-Technologie", wird Firmenchef Bracken Darrell in der Mitteilung zitiert. Er sei eine "grossartige Ergänzung", um die langfristige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Als Finanzchef werde er auch die Kommunikation mit der internationalen Aktionärsbasis vorantreiben, heisst es.