Zu den Unsicherheiten gehört für den Logitech-Chef die Corona-Situation in China - der Hersteller von Computerzubehör produziert in China und hat dort auch Zulieferer. Immerhin würden die grossen Lieferkettenprobleme, wie es sie in der Pandemie gegeben habe, wohl nicht zurückkehren, wird Darrell in dem Artikel zitiert.