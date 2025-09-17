Seit 2021 verfüge Logitech über liquide Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar, so Borel. Doch trotz des grossen Aktienrückkaufs fehle es dem Unternehmen an Zukunftsvisionen, um in Akquisitionen von kleinen Technologiefirmen zu investieren. Nun erhofft er sich vom neuen VR-Präsident Guy Gecht, dass dieser die Vision für das Unternehmen verkörpere, die er selbst vor mehr als 40 Jahren hatte.