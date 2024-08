Ein Mitbegründer der Computerzubehörfirma Logitech hat am Montag die Aktionäre des schweizerisch-amerikanischen Unternehmens aufgefordert, noch in diesem Jahr einen neuen Verwaltungsratspräsidenten zu küren. Mit der Ablöse von Verwaltungsratschefin Wendy Becker sollte nicht bis zur Generalversammlung im kommenden Jahr gewartet werden, schrieb Daniel Borel in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Logitech-Aktionäre. Borel will bei der Generalversammlung am 4. September Verwaltungsratsmitglied Guy Gecht statt Becker an die Spitze des Aufsichts- und Strategiegremiums hieven.