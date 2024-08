Ins selbe Horn stösst Actares-Geschäftsführer Roger Said: Gecht habe bereits «eine solide Erfahrung mit der operativen Seite des Unternehmens», nachdem er 2023 sieben Monate lang als Interimschef an der Spitze von Logitech gestanden habe. Deshalb habe der Vorschlag von Borel für die Wahl Gechts zum neuen Verwaltungsratspräsidenten eine gewisse Logik und sei nicht disruptiv, erklärte Said in der Wirtschaftszeitung «L'Agefi».