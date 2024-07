Das Unternehmen, das neben Computermäusen auch Tastaturen, Videokonferenzgeräte und Gaming-Headsets herstellt, konnte seinen Umsatz im ersten Quartal, das am 30. Juni endete, um zwölf Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar steigern. «Wir sind mit einem starken Wachstum in allen Regionen und Schlüsselkategorien in das neue Geschäftsjahr gestartet», kommentierte Konzernchefin Hanneke Faber die Ergebnisse. Faber, eine ehemalige Unilever-Managerin, hat die Führung des Unternehmens im Dezember 2023 übernommen.