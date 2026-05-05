Ausblick zuversichtlich

Auch wenn das Umfeld volatil bleibe, sei Logitech bereits mit gutem Momentum in das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres gestartet, heisst es weiter. Für das erste Jahresviertel nimmt sich Logitech entsprechend ein Umsatzwachstum in US-Dollar von 4 bis 6 Prozent auf 1190 bis 1215 Millionen Dollar vor. Der Non-GAAP EBIT soll zwischen 195 und 215 Millionen Dollar liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr macht Logitech wie üblich keine Angaben.