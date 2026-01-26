So könnte es für Logitech durchaus nicht einfach werden, trotz möglicherweise guten Geschäftszahlen zum dritten Quartal den Markt zu überzeugen. Für das dritte Geschäftsquartal wird gemäss einer AWP-Umfrage unter acht Analysten im Schnitt ein Umsatz von 1,404 Milliarden US-Dollar erwartet. Das entspricht einem Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen von 1 bis 4 Prozent. Der Non-GAAP EBIT (Betriebsgewinn) soll bei 283,3 Millionen Dollar liegen. Der Non-GAAP-Reingewinn wird gemäss der Durchschnittschätzung bei 254,7 Millionen Dollar