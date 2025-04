Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024/25 blieb der Umsatz in US-Dollar stabil bei 1,01 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanisch-westschweizerische Unternehmen Logitech am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Zu konstanten Währungen ergab sich indes ein Plus von 2 Prozent.