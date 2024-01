Für das Gesamtjahr 2023/24 hatte das Unternehmen die Ziele im Oktober erhöht. Diese Ziele wurden nun nochmals nach oben geschraubt. Neu erwartet der Konzern einen Umsatz von 4,2 bis 4,25 Milliarden Dollar, was noch ein Umsatzrückgang in Dollar um 6-7 Prozent ist. Der Non-GAAP-EBIT soll nun bei 610 bis 660 Millionen liegen. Damit wird ein Plus von 4-12 Prozent angepeilt.