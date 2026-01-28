In den verschiedenen Produktkategorien entwickelte sich der Absatz überwiegend positiv. So stiegen die Verkäufe von Gamingzubehör um 3 Prozent. Bei den Tastaturen und Combos ging es um 8 Prozent nach oben. Auch bei Pointing Devices (+11 Prozent) und Video Collaboration (+10 Prozent) ging es nach oben, Tablet-Zubehör legte gar um 21 Prozent zu. Einzig PC-Webcams (-3 Prozent) und Anderes Zubehör (-22 Prozent) waren weniger gefragt, Headsets zeigten sich unverändert.