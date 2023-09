Nach der gescheiterten Forderung Borels für eine Abwahl Beckers an der Generalversammlung vor zwei Wochen erhöht der 73-Jährige den Druck auf die Verwaltungsratspräsidentin. Wenn Becker «vor Ende des Jahres» keine Anstalten mache, ihr Amt zu räumen, werde Borel aktiv auf ihre Abwahl hinarbeiten, schrieb das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» am Donnerstag in einem Onlineartikel. «Ich kann nicht passiv bleiben», sagte der Westschweizer, der Anfang der 1980er Jahr zu den Gründern des Computerzubehörherstellers gehörte.