Das Marktumfeld werde für den Computerzubehörhersteller rauer und schwieriger, heisst es im Kommentar der UBS. Dabei sei es wichtig für Logitech, die Umsätze weiter zu steigern, was derzeit infrage gestellt sei. Mit einer Wachstumsdelle rechnen die Experten in China, wo die Konsumenten nach den Corona-Öffnungen ihr Geld in anderen Bereichen als am Computermarkt ausgeben dürften.