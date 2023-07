Wie dem am Donnerstag veröffentlichten Rückkaufinserat zu entnehmen ist, umfasst das Programm rund 17,3 Millionen Aktien, was 10 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entspricht. Das Rückkauf-Programm hat eine Laufzeit von drei Jahren, wird also spätestens am 27. Juli 2026 enden. Mit der Durchführung des Programms wurde die Credit Suisse beauftragt.