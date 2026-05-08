Seit dem 28. Juli 2023 hat Logitech für 1,6 Milliarden US-Dollar insgesamt rund 17,31 Millionen Aktien oder 10 Prozent des ursprünglichen Aktienkapitals zurückgekauft, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Logitech will nun im neuen Programm eigene Aktien zu einem Maximalbetrag von 1,4 Milliarden US-Dollar erwerben. Das umfasse rund 16,08 Millionen Aktien, was erneut 10 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals darstelle.