Logitech eröffnet am Mittwoch 1,3 Prozent höher auf 64,12 Franken, nachdem die Aktien am Dienstag mit 63,44 Franken aus dem Handel gingen. Rund eine halbe Stunde später notieren die Titel noch 0,25 Prozent im Plus. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI verliert derweil 0,6 Prozent.