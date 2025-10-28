Besonders APAC stark

Auch mit der regionalen Entwicklung ist Logitech zufrieden. «Wir haben uns in allen Regionen gut geschlagen», wird CEO Hanneke Faber in der Mitteilung zitiert. Besonders stark fiel erneut das Wachstum in Asien-Pazifik aus, aber auch in der Region EMEA ging es aufwärts. In den USA gab der Umsatz indes etwas nach.