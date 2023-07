Verwaltungsrat Michael Polk werde an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wahl antreten, teilte die Gruppe am Freitagabend über die US-Börse mit. Polk werde aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat austreten, hiess es in der kurzen Mitteilung weiter. Logitech plant, die GV am 13. September durchzuführen.