Nun tut sie das doch noch, allerdings deutlich später als von Borel gefordert. «Mit Hanneke als CEO am Ruder und starken neuen Direktoren, die bereits an Bord sind, glaube ich, dass das Jahr 2025 für mich der ideale Zeitpunkt ist, mich aus dem Verwaltungsrat von Logitech zurückzuziehen», wird sie in der Mitteilung zitiert. Es sei ihr eine Freude gewesen, den Verwaltungsrat in den letzten fünf Jahren zu leiten. Nun freue sie sich darauf, einen nathlosen Überang zu gewährleisten.