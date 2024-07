Am Montagabend hat Logitech zu den für die Generalversammlung vom 4. September gefassten Traktanden eine Pflichtmeldung nach US-Börsenregeln (SEC-Filing) veröffentlicht. In der Einladung an die Aktionäre hält das Westschweizer Unternehmen unter anderem fest, dass Wendy Becker wie geplant für ein weiteres Jahr als Verwaltungsratspräsidentin kandidiert.