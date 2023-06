Firmenchef Bracken Darrell tritt nach zehn Jahren an der Spitze von Logitech zurück. Er will sich neuen Herausforderungen stellen, wie aus einer Mitteilung an die Medien hervorgeht. Dass der Unterhaltungselektronikkonzern aus Lausanne der Öffentlichkeit noch keinen Nachfolger präsentieren kann, lässt Börsenbeobachter vermuten, dass der Rücktrittsentscheid für den Verwaltungsrat überraschend kam. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet. Bis dahin übernimmt vorübergehend Guy Gecht.