So schlage der Verwaltungsrat eine Erhöhung um 10 Rappen oder gut 10 Prozent auf 1,06 Franken je Aktie (VJ 0,96 Fr./Aktie) vor, teilte der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik in der Nacht auf Dienstag mit. Der Vorschlag muss noch von der Generalversammlung abgesegnet werden, die am 13. September stattfinden soll.