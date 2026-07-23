Ausserdem will Logitech die Zahl der Mandate seiner Top-Manager bei externen Unternehmen begrenzen. Mitglieder der Konzernleitung sollen nur noch ein Mandat bei einem anderen börsenkotierten Unternehmen haben dürfen. Bisher sind laut Gesetz zwei erlaubt. Für diese Statutenänderung ist eine einfache Mehrheit der Stimmen an der GV notwendig.