Auch der Mindestlohn steigt

Am stärksten stiegen die Löhne im Bereich Verkehr und Lagerei (plus 2,7 Prozent). Dahinter folgten Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Erziehung und Unterricht sowie Information und Kommunikation. Am wenigsten stark stiegen sie im Bereich verschiedener Dienstleistungen.