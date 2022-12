Positive Ergebnisse bei den Lohnverhandlungen seien insbesondere im Gastgewerbe, in der Uhrenindustrie, in der Reinigung Deutschschweiz, im Gleisbau und im Schreinergewerbe erzielt worden. Als zufriedenstellend können laut Travail.Suisse die Ergebnisse der Verhandlungen im Baugewerbe, im öffentlichen Verkehr sowie in der öffentlichen Verwaltung bezeichnet werden. Unbefriedigende Resultate habe es hingegen insbesondere im Detailhandel, im Holzbau, bei den Malern und Gipsern und im Gesundheitswesen gegeben.