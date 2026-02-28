Auf Kreisebene zeigt sich eine ​noch grössere Spannweite. Im baden-württembergischen Bodenseekreis verdienten Frauen 37,0 Prozent weniger ​als Männer. In drei ostdeutschen Kreisen war ​es hingegen umgekehrt: In Dessau-Rosslau lag das Gehalt von Frauen 1,6 Prozent über dem von Männern. Auch ‌im Landkreis Stendal und in Frankfurt an der Oder verdienten Frauen im Schnitt etwas mehr. «Gegensätzliche Entwicklungen des Gender Pay Gap hängen unter anderem mit regional unterschiedlichen Veränderungen in der Betriebsgrössen- ​und ​Berufsstruktur zusammen», erklärte IAB-Forscherin Michaela Fuchs. So ⁠sei etwa in Cottbus, wo die Lohnlücke wuchs, der ​Anteil der Männer in ⁠besser zahlenden Grossbetrieben stärker gestiegen als jener der Frauen.