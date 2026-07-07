Grund für diese Entwicklung seien stagnierende mittlere Löhne trotz wachsender Produktivität. Die Gewinne aus der Produktivitätssteigerung seien in den letzten Jahren zwischen 2016 und 2025 vor allem an Arbeitgeber und Aktionäre geflossen, schrieb der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) am Donnerstag. Für Arbeitnehmende habe es teilweise nicht einmal mehr einen Teuerungsausgleich gegeben.