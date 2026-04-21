Die Aktie von Sulzer hat am Dienstag kurzzeitig 0,6 Prozent gewonnen, bevor sie erneut ins Minus gefallen ist (-0,3 Prozent). Dies nachdem sie am Montag 5 Prozent tiefer geschlossen hatte. Derzeit notieren die Titel auf 158 Franken - im Februar waren sie noch 20 Franken mehr wert, bevor der Kriegsausbruch im Iran den Titel zurückwarf. Auf Jahressicht resultiert ein Plus von 6,5 Prozent.