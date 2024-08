Das in der Medizinaltechnik tätige Unternehmen dürfte dabei vom strukturellen Rückenwind profitieren und die Ziele seien erreichbar. Allerdings stünden in den kommenden Jahren auch substanzielle Investitionen an und die Umsetzung berge gewisse Risiken, so der Experte weiter. Mit Blick auf die hohe Bewertung rät er deshalb, einen günstigeren Einstiegspunkt abzuwarten. Ypsomed wird in den kommenden fünf Jahren über 1,5 Milliarden Franken in die Produktionsinfrastruktur für die Injektionssysteme investieren.