Das Fiasko mit den Franken-Hypotheken

Wie verheerend es ist, Fremdwährungsrisiken zu unterschätzen, mussten Menschen in Osteuropa in diesem Jahrtausend erfahren. Viele europäische Grossbanken hatten vor der Wirtschaftskrise 2008 mit riesigen Volumen im Ausland Hypotheken in Schweizer Franken vergeben. In Tschechien, Kroatien, Rumänien, oder Polen geschah dies im grossen Stil. In Ungarn wurden damals beinahe zwei Drittel der Hypotheken in Franken aufgenommen. Der Vorteil: Hausbesitzer mussten auf den Franken-Hypotheken deutlich tiefere Zinsen bezahlen.