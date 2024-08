Das Wachstum der Löhne in der Euro-Zone hat sich im Frühjahr abgeschwächt. Die Tariflöhne in der 20-Länder-Gemeinschaft nahmen im zweiten Quartal um 3,55 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Noch im ersten Quartal waren sie um 4,74 Prozent gestiegen. Das Wachstum der Löhne gilt als einer der stärksten Treiber der Inflation und wird von der EZB genau verfolgt. Das nachlassende Lohnwachstum dürfte daher die Argumente für eine weitere Zinssenkung stärken. Der nächste Zinsentscheid steht am 12. September an.