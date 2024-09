Mit Blick auf die letzte Woche von China eingeleiteten Konjunkturmassnahmen hatte indessen der Investmentmilliardär David Tepper erklärt, er kaufe «alles», was mit China zu tun hat. Pekings Massnahmen hätten seine Erwartungen übertroffen. Stephen Jen von Eurizon SLJ Capital hält eine «ernsthafte Rally» chinesischer Aktien für möglich, wie er am Freitag in einer Analyse für Kunden schrieb.