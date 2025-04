Es ist nicht ungewöhnlich, dass Makler in Krisenzeiten den Job wechseln, und die Aussicht auf Mindestlohnvereinbarungen für die ersten ein bis zwei Jahre in einer neuen Position ist verlockend. Das Ausmass von Sotheby’s’ Angriff auf die etablierten Firmen der Stadt ist jedoch ein heisses Thema in den privaten Mitgliederclubs von Mayfair — und nicht jeder ist von der New Yorker Maklerkultur überzeugt.