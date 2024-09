Neue Sanktionen gegen den Iran verhängt

US-Aussenminister Antony Blinken hatte bei einem Besuch in London in dieser Woche gesagt, dass Russland nach US-Informationen ballistische Raketen aus dem Iran erhalten hatte. Deutschland, Grossbritannien und weitere Verbündete kündigten daraufhin neue Sanktionen gegen den Iran an. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe scharf zurück und bestellte mehrere europäische Diplomaten ein.