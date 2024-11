Reeves hofft, dass aufgrund der Reform Milliarden Pfund in Grossbritannien in Bereiche wie Energieinfrastruktur, Technologie-Start-ups und öffentliche Dienste gesteckt werden. Der BBC sagte die Ministerin, die öffentlichen Rentenfonds seien in ihrer derzeitigen Form nicht gross genug, um gute Renditen für Sparer zu erzielen. Kritiker befürchten hingegen, die Änderungen könnten Spareinlagen gefährden.