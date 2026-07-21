Ab dem kommenden Jahr könnten auf der neuen Plattform zunächst börsennotierte Fonds (ETFs) auf britische und US-Werte gehandelt werden, hiess es weiter. Sie werde zwischen 17.00 Uhr und 7.50 Uhr britischer Zeit geöffnet sein. Um ‌6.30 Uhr gebe es eine 30-minütige Unterbrechung für die Feststellung und Abrechnung der Schlusskurse. Der bisherige Wertpapierhandel bleibe davon unberührt und laufe wie bisher ​zwischen 8.00 und 16.30 Uhr.