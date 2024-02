MCR Hotels, der drittgrösste Hotelbetreiber in den USA, hat Erfahrung mit der Umwandlung berühmter Gebäude in Hotels, insbesondere des von Eero Saarinen entworfenen TWA-Terminals am New Yorker JFK-Flughafen. Es hiess, man werde mit dem in London ansässigen Heatherwick Studio am BT Tower zusammenarbeiten.