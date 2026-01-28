Lonza ist im weiterzuführenden Geschäft mit dem Kauf einer grossen Produktionsanlage in Kalifornien kräftig gewachsen und will weiter zulegen. Gegen 09.30 Uhr rücken die Lonza-Papiere an der Schweizer Börse um 2,5 Prozent auf 572,40 Franken vor. Der SMI gibt derweil um 0,6 Prozent nach. Lonza setzt den guten Start ins Börsenjahr somit fort. Seit Jahresbeginn resultiert nunmehr ein Plus von 6,4 Prozent.