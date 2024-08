Der Kursrückgang im August lässt sich unter anderem auf die allgemeine Unsicherheit auf den Märkten zurückführen. Hinzu kommt, dass trotz der insgesamt soliden Halbjahresergebnisse von Lonza die Erwartungen an zukünftige Wachstumsraten gedämpft waren, insbesondere im Vergleich zu den hohen Wachstumsraten in den Vorjahren. Das Geschäft mit dem wichtigen Kunden Moderna, das im Jahr 2023 einen erheblichen Teil des Umsatzes ausmachte, hatte in 2024 an Volumen verloren.