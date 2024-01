Insgesamt sind sich die Experten einig, dass Lonza sich in der zweiten Hälfte letzten Jahres wacker geschlagen habe. Trotz des erstarkten Franken stellt der Jahresumsatz selbst die höchsten Einzelschätzungen in den Schatten. Das sei nicht zuletzt auch dem erfreulichen Wachstum in Lokalwährungen zu verdanken, heisst es weiter.