Bis gegen 9.35 Uhr notieren die Lonza-Aktien 6,0 Prozent höher bei 554,2 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,4 hinzugewinnt. Damit knüpfen sie an die starke Performance im laufenden Jahr an: bis dato stand bereits ein Plus von fast 48 Prozent zu Buche.